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10 сентября, 08:58

Транспорт

Движение на Садовом кольце закроют 12 сентября из-за велофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Движение транспорта на Садовом кольце ограничат 12 сентября в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля, а также велогонок "Россия" и "Москва". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 00:01 до 19:00 будет закрыта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях. С 07:00 и до открытия движения по мере прохождения велоколонны перекроют Садовое кольцо, а также улицы Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко, Бородинский мост и съезды с него на набережные.

С 11:00 до 19:00 ограничат участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 1. С 11:10 до 19:00 закроют Университетский проспект от Менделеевской улицы до улицы Лебедева.

Кроме того, с 11 по 13 сентября на Университетской площади у парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина проезд будет невозможен.

Также нельзя будет припарковаться с 00:01 11 сентября до 23:59 13 сентября на Университетской площади у парковочного кармана и от Университетского проспекта до улицы Косыгина. С 00:01 12 сентября до окончания мероприятий парковка будет недоступна на всех ограниченных участках.

С 10:00 11 сентября до 06:00 13 сентября для проезда закроют крайнюю левую полосу на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях.

В эти дни, чтобы добраться до указанных улиц, автомобилистам рекомендовали пересесть на метро.

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Московский осенний велофестиваль состоится 12 сентября. Маршрут начнется у Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и продолжится на Садовом кольце. Сбор гостей запланирован на 11:30, колонны отправятся в 12:30, 13:30 и 14:30.

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