Актер Даниил Воробьев подал иск в суд против матери своего ребенка

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Актер Даниил Воробьев подал иск к бывшей гражданской жене Марине Смирновой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила юрист Маргарита Гаврилова, представляющая интересы Смирновой.

По словам Гавриловой, изначально Смирнова подала на алименты и определение места жительства их общей дочери. В ответ Воробьев подал иск о взыскании средств на содержание ребенка, считая, что девочка должна жить с ним.

Юрист добавила, что в отношении Смирновой по заявлению Воробьева также было возбуждено уголовное дело по статьям 137, 138 и 272 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Гаврилова заявила, что не понимает таких методов борьбы с матерью ребенка, указав, что та находится в заведомо более слабой социальной и медийной позиции.

Воробьев и Смирнова не состояли в официальном браке. Они прожили вместе почти шесть лет, и в 2020 году у них родилась дочь Эльза-Лила.

Гаврилова поделилась, что не знает, почему и когда их отношения разладились. Однако она уверена, что ради дочери они должны были расстаться "по-человечески". По ее словам, мужчины часто ведут себя более эмоционально и агрессивно, чем женщины.

"Актер улетел в отпуск с ребенком и оставил жене свой телефон (о боги, какая беспечность!). Какая девочка удержится от соблазна пошерстить телефон мужа? (Я) Марина нашла в телефоне мужа массу откровений, разбивших ей сердце!" – указала Гаврилова.

Когда Воробьев узнал об этом, то был сильно возмущен, не извинился и "пошел в атаку".

Ранее адвокат Ольги Зуевой, бывшей жены Данилы Козловского, Елена Смирнова заявила, что мужчина не уплачивает алименты экс-супруге на содержание их шестилетней дочери Оды Валентины. Сторона актера на вопросы журналистов отвечать не стала.

Сама Зуева указала, что не получает деньги с 4 июня. Также она намекнула на то, что Козловский не проявляет желания видеться с ребенком.