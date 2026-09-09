Адвокат Гогунского заявил, что актер продолжает содержать свою дочь Милану Стар

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Актер Виталий Гогунский продолжает содержать свою дочь Милану Стар (настоящая фамилия – Гогунская. – Прим. ред.). Об этом заявил адвокат актера в ходе очередного заседания по делу Гогунского и его экс-супруги Ирины Маирко об алиментах в Измайловском суде, передает Super.

Представитель артиста также обвинил сторону экс-супруги в намеренном затягивании процесса ради пиара. В то же время Гогунский действует "честно и открыто", выполняя все свои обязательства, указал юрист.

"Мы до сих пор пытаемся выйти на мировую. Вторая сторона не отвечает", – добавил он.

Адвокат также отметил, что Гогунский не знал о покупке дочерью квартиры в центре Москвы.

При этом в ходе заседания судья объявила, что актер скрыл реальные доходы, не предоставив справки.

Ранее Гогунский поделился подробностями развода с женой. Маирко заявляла, что ее экс-супруг не помогает ей воспитывать их общую дочь. Однако артист, отвечая на претензии, заверил, что участвует в жизни ребенка по установленным договоренностям. Речь идет об отсутствии необходимости платить алименты.

Кроме того, артист пояснил, что настоящей причиной их разрыва стал спор вокруг совместного проекта. Актер заявил, что именно он "раскрутил" дочь.