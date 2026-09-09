Биолог Сафонов: мухи могут через укус заражать бактериальными инфекциями

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Некоторые виды мух, в том числе осенние жигалки, могут переносить возбудителей ряда бактериальных инфекций, включая туляремию и сибирскую язву. Об этом РИА Новости сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, эти мухи обитают в местах с разлагающейся органикой и отходами, поэтому могут механически переносить различные патогены. Помимо туляремии и сибирской язвы, среди возможных инфекций специалист назвал стафилококковые и стрептококковые заболевания. Кроме того, насекомые способны переносить яйца гельминтов.

При этом осенние жигалки, в отличие от комаров и клещей, как правило, не являются переносчиками вирусных инфекций. Насекомые внешне почти не отличаются от обычных комнатных мух, но способны кусать людей. В Московском регионе их активность началась в августе.

Еще одним видом насекомых, активность которого усилилась в столичном регионе с середины августа, стала оленья кровососка, или лосиная муха. По словам Сафонова, она не представляет серьезной инфекционной опасности для человека, однако ее укусы могут быть болезненными и сопровождаться зудом, покраснением и дерматитом.

Биолог отметил, что при укусе кровососки существует риск вторичного заражения, если расчесывать или растирать поврежденное место.

Ранее биолог, энтомолог Роман Хряпин рассказал, что в Московском регионе живут американские тараканы, или Periplaneta americana. В длину они достигают до 4,5 сантиметра и являются самыми большими из всех встречающихся в России синантропных.