В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении женщины из-за неразделенной любви

Фото: МАХ/"Петербургская полиция"

В Московской области задержали троих человек, подозреваемых в похищении 49-летней петербурженки. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону.

"22 июля в ходе реализации оперативных материалов сотрудниками Управления уголовного розыска Северной столицы при содействии бойцов Росгвардии на территории Московской области задержаны двое мужчин 54 и 40 лет и их 40-летняя знакомая", – говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным МВД, подозреваемые ожидали жертву у дома 18 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Они посадили ее в автомобиль, угрожая ножом, затем отвезли в квартиру одного из подельников в подмосковном Чехове. В ведомстве отметили, что именно этот мужчина и стал организатором преступления, которое было совершено из-за неразделенных чувств к женщине.

Однако жертве удалось сбежать и обратиться за помощью к сотрудникам полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело УК РФ по части 2 статьи 126 ("Похищение человека"). Всех подозреваемых доставили в Петербург и арестовали.

Ранее в Удмуртии двое мужчин напали на юношей, принудительно посадили их в автомобиль и увезли в неустановленном направлении, при этом потребовав у подростков 300 тысяч рублей. Позднее их задержали.