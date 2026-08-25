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25 августа, 17:11

Происшествия

Мужчина похитил пятилетнего ребенка в Новокузнецке

Фото: МАХ/SHOT

Мужчина похитил пятилетнего ребенка в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

По версии СК, днем 24 августа мальчик ушел из дома и не вернулся. Вечером ранее судимый местный житель увидел его во дворе дома на Тушинской улице и под вымышленным предлогом увел к себе в квартиру.

По данным телеграм-канала SHOT, мужчина несколько дней караулил ребенка возле дома. Когда у мальчика сломался самокат, незнакомец предложил помощь, а затем понес его на руках через железнодорожные пути и реку в соседний район, примерно в трех километрах от дома. Там и находилась квартира злоумышленника.

Родители забили тревогу после того, как их ребенок не вернулся домой. В поисковых мероприятиях принимали участие более 50 человек, в том числе сотрудники полиции, волонтеры и местные жители.

Как добавили в СК, в ходе совместных мероприятий следователей, криминалистов, сотрудников уголовного розыска МВД и Росгвардии личность фигуранта была установлена, его квартиру выявили на следующий день после исчезновения мальчика. Силовики проникли внутрь через окно, задержали мужчину и передали ребенка родителям. В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении ребенка. С задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и его аресте.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы. Продолжается сбор доказательств, которые позволят выявить причины и обстоятельства исчезновения ребенка.

Ранее в Армении четыре человека похитили 18-летнюю девушку на глазах у ее матери. Злоумышленников установили во время оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, к следователям самостоятельно обратился 30-летний подозреваемый. Сейчас он задержан.

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