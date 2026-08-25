В мессенджере MAX появилась функция мультиаккаунта

Фото: Агентство "Москва"

MAX представил новую функцию – мультиаккаунт. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера.

Теперь пользователи могут легко управлять двумя профилями в одном приложении и мгновенно переключаться между ними без необходимости повторной авторизации. Это решение будет особенно полезно для тех, кто использует несколько аккаунтов на одном устройстве, например для разграничения рабочих и личных контактов.

Функция пока доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктопной и веб-версиях приложения.

Чтобы добавить второй аккаунт, необходимо обновить приложение через RuStore и добавить новый профиль в "Настройках": ввести номер телефона дополнительного аккаунта, подтвердить вход кодом из СМС и ввести пароль двухфакторной аутентификации. После авторизации аккаунт появится в разделе "Настройки".

Ранее MAX запустил функцию публикации историй для Android. Для того чтобы воспользоваться ею, нужно скачать новую версию приложения из магазина RuStore. При этом истории можно публиковать в фото- и видеоформате, также возможно их редактирование.

