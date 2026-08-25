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25 августа, 15:32

Политика

Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ "Фламинго"

Видео: МАХ/"Минобороны России"

Минобороны России опубликовало в мессенджере MAX кадры поражения места подготовки и запуска крылатой ракеты "Фламинго" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар был нанесен расчетами ракетных комплексов "Искандер" и беспилотников "Герань-4 сикер". Цель находилась в районе населенного пункта Федоровка в Харьковской области.

Ранее российские силы в результате серии ударов поразили танкер в порту "Южный" Одесской области, который доставлял топливо и смазочные материалы для ВСУ. Также атаке подверглась электроподстанция ПС-330 "Аджалик", находящаяся в 28 километрах к северо-западу от Одессы.

Кроме того, были уничтожены 10 складов с военными припасами на территории логистического центра и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В Минобороны уточнили, что удары были нанесены с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников.

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