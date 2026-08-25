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25 августа, 15:52

Происшествия

В Москве женщина отдала телефонным мошенникам более 75 млн рублей

Фото: depositphotos/Keola

Системный аналитик из Москвы отдала телефонным мошенникам более 75 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Выяснилось, что с женщиной в одном из мессенджеров связались неизвестные, которые представились сотрудниками банка и силовых структур. Злоумышленники убедили жертву, что от ее имени оформлена доверенность, а деньги на счетах находятся под угрозой.

Для сохранения накоплений женщине якобы необходимо было снять средства со счетов и передать наличные курьерам. Она поверила аферистам и в течение нескольких дней выполняла их указания, после чего поняла, что ее обманули. В результате потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее в столичном районе Новокосино задержали 23-летнего жителя Чехова, подозреваемого в работе курьером у телефонных аферистов. Сперва девушке позвонили аферисты под видом службы домофона и выманили код из СМС. Затем они "переключили" ее на якобы госслужащих, которые убедили потерпевшую, что сбережения в опасности.

Злоумышленники предложили "задекларировать" средства, попросив передать наличные курьеру. В результате девушка отдала сейф с 800 тысячами рублей и сняла со счетов крупные суммы средств. Общий ущерб составил 8,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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