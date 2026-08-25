Белоруссия начала военные учения ВВС и ПВО с боевой стрельбой на полигоне в России

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Оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО Белоруссии начались 25 августа и продлятся до 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

На первом этапе белорусские военные отработают прикрытие объектов и войск от ударов средств воздушного нападения, а также маневр подразделений зенитных ракетных войск.

Второй этап учений пройдет на российском полигоне Ашулук. Там состоится активная фаза с боевой стрельбой авиационных и зенитных ракетных подразделений.

Ранее в акваториях Японского и Охотского морей и северо-западной части Тихого океана прошли учения Тихоокеанского флота по обороне морских рубежей. В них участвовали около 60 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, более 13 тысяч военнослужащих. За их завершающей стадией с борта крейсера "Варяг" наблюдал Владимир Путин.