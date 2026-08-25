Суд в Петербурге оштрафовал Боярского на 6 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Санкт-Петербурге актера Михаила Боярского привлекли к административной ответственности за неоплаченную парковку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой в телеграм-канале.

Выяснилось, что 1 сентября 2025 года автомобиль актера Mercedes полдня находился на платной стоянке. Однако Боярский так и не оплатил парковку.

15 сентября 2025 года артиста оштрафовали на 3 тысячи рублей. Эти средства он выплатил лишь 29 января 2026 года, нарушив установленный законом срок в 60 дней. Именно по этой причине мировой суд повторно привлек актера к ответственности и назначил штраф в размере 6 тысяч рублей.

Ранее мировой судья судебного участка Крылатское взыскал с журналистки Ксении Собчак 10 тысяч рублей за неуплату штрафа за парковку. Протокол в отношении телеведущей был составлен по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Штраф за парковку был назначен ей в марте 2026 года.

