Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до 3 человек

Фото: amur-gcc.ru

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) увеличилось до 3 человек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Погибли 2 гражданина Китая и 1 россиянин. По уточненным данным, все погибшие были сотрудниками подрядных организаций.

Еще 146 человек пострадали. В частности, в медицинские учреждения Свободного доставили 24 человека с травмами различной степени тяжести. Еще 122 пострадавшим с легкими повреждениями, в том числе ушибами и порезами, помощь оказали на месте.

"Сейчас наша главная задача – сделать все, чтобы люди шли на поправку. Мы на связи с пострадавшими, их близкими, медицинским персоналом", – приводятся в сообщении слова генерального директора АГХК Сергея Сергеева.

В настоящий момент на территории строительной площадки продолжаются поисково-спасательные работы.

Пожар произошел на стройплощадке ГХК 25 августа. Состояние 6 пострадавших оценивалось как тяжелое.

Сотрудники предприятия остановили оборудование, которое находилось в пусконаладочных работах. Власти заверили, что опасности для жителей близлежащих районов нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промбезопасности.