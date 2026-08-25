Цифровые технологии применили при проектировании кампуса МГТУ "СТАНКИН"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При проектировании нового кампуса Московского государственного технологического университета "СТАНКИН", строительство которого началось в Коммунарке, использовали современные технологии, в том числе создали цифровые информационные модели внутренних инженерных сетей. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Также, по его словам, создается цифровая модель всего комплекса. В цифровом двойнике учтены все детали – от архитектурно-конструктивного решения до технических характеристик каждого элемента.

В модели инженерных сетей детально показаны системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения и сети связи.

Руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров отметил, что применение цифровых моделей позволило еще до начала строительства проанализировать взаимодействие всех систем здания, оптимизировать энергопотребление и обеспечить долговечность конструкций. По его словам, в результате будет построен не просто эстетически привлекательный и удобный для эксплуатации объект, но и максимально надежный и энергоэффективный комплекс, который прослужит долгие годы.

Кампус МГТУ "СТАНКИН" станет единой образовательной экосистемой. В составе комплекса – современные лаборатории, пространства для проектной работы, конгресс-центр, культурно-досуговый центр и другие объекты. Он будет состоять из семи корпусов, объединенных стилобатом. Первый корпус станет связующим звеном, а остальные будут работать как отдельные центры компетенций.

Накануне зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Сергей Собянин дали старт строительству кампуса МГТУ "СТАНКИН". Они также осмотрели ход работ по созданию Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности.

Строительство учебного комплекса планируют завершить в 2029 году. Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности должен заработать в 2027 году.

