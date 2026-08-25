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25 августа, 16:02

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Baza: фанаты Канье Уэста потеряют свыше 300 млн рублей при отмене концертов

Фанаты Канье Уэста могут потерять свыше 300 млн рублей при отмене концертов

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Российские поклонники Канье Уэста могут безвозвратно потерять более 300 миллионов рублей, если концерты рэпера в Санкт-Петербурге отменят. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Речь идет о сервисных сборах за билеты, которые, согласно оферте, не возвращаются покупателям даже в случае отмены или переноса мероприятия. На данный момент, по данным источника, свободными остаются около 1–2% мест. Всего покупатели уже потратили на билеты более 3,5 миллиарда рублей.

Сервисный сбор составляет около 10% от стоимости билета: например, при цене в 9 тысяч рублей он достигает 900 рублей, а для VIP-ложи за 160 тысяч рублей – 16 тысяч. В условиях продажи билетов указано, что сервисный сбор не будет возвращаться при отказе клиента, а также отмене, замене или переносе мероприятия.

Организатором выступает московское агентство Say Agency. Согласно данным о компании, на конец 2025 года на ее счетах находилось 172 тысяч рублей, а год она завершила с убытком в 163 миллиона рублей. В штате числились 6 сотрудников. Компания занимается концертной деятельностью второй год, ее выручка за 2025 год составила 346 миллионов рублей.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако 24 августа площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала необходимых документов для проведения выступлений.

В Say Agency, комментируя ситуацию, подчеркнули, что концерт не отменен и организаторы пытаются связаться с площадкой, чтобы выяснить причины данного заявления.

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