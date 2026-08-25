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25 августа, 15:54

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Кравцов: испытания для поступления в 10-й класс допустимы только для углубленных программ

Кравцов объяснил, когда допустимы испытания для поступления в 10-й класс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Школы могут проводить дополнительные испытания для учеников при поступлении в 10-й класс только в случае зачисления в профильные классы с углубленным изучением определенных предметов. Об этом ТАСС заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он уточнил, что, если школьник успешно пройдет испытания, ему не могут отказать в поступлении. Кроме того, при непрохождении отбора в профильный класс ребенок должен иметь возможность продолжить обучение в классе универсального профиля.

При этом абсолютно все учащиеся, получившие аттестат об основном общем образовании по окончанию 9-го класса, имеют право продолжать обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования, подчеркнули представители пресс-службы Минпросвещения в беседе с РИА Новости.

Там добавили, что, если в школе, где ребенок окончил 9-й класс, нет свободных мест для дальнейшего обучения, орган исполнительной власти субъекта РФ или органы местного самоуправления, отвечающие за управление в сфере образования, должны подобрать для него другое образовательное учреждение.

Родители выпускников 9-х классов также могут обратиться в Минпросвещения. Для этого открыта горячая линия и создана общественная приемная на сайте ведомства. Заявление о приеме подается через портал "Госуслуги" или региональный портал госуслуг, а также в школах, почтой или через курьерские службы.

Ранее Верховный суд России признал незаконным отказ школы принять ученика в 10-й класс из-за того, что там предусмотрены только профильные классы. Согласно его решению, несовершеннолетние обязаны продолжить обучение до получения среднего общего образования. При этом форму обучения может выбирать сам учащийся.

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