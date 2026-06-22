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22 июня, 12:07

Общество

Депобр Москвы напомнил школам об условиях приема учеников в 10-е классы после ОГЭ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школы обязаны принимать учеников в 10-е классы, если выпускники 9-х классов набрали установленный проходной балл. Об этом заявили в столичном департаменте образования.

"В этом учебном году на сдачу ОГЭ зарегистрировались более 120 тысяч московских девятиклассников. Результаты по обязательным предметам улучшились по сравнению с прошлым годом: по русскому языку в 1,2 раза уменьшилось количество двоечников, в 1,3 раза увеличилось количество отличников, по математике в 2 раза сократилось количество детей, не преодолевших порог, в 1,5 раза увеличилось количество детей, получивших оценку "отлично", – рассказали в ведомстве.

Для перехода в 10-й класс школьникам необходимо сдать четыре ОГЭ – русский язык, математику и два предмета по выбору. Средний проходной балл каждая школа устанавливает самостоятельно. В Москве он составляет от 3 до 3,75. При этом школы не могут вводить дополнительные требования для учеников, которые продолжают обучение в той же образовательной организации и набрали необходимый балл.

Также девятиклассники могут улучшить результаты ОГЭ для поступления в 10-й класс. В этом году предусмотрена возможность пересдать один раз два предмета или дважды один предмет. В Москве для этого проводят диагностику в формате ОГЭ.

О том, что в России стало сложнее поступить в 10-й класс, ранее сообщали СМИ. Утверждалось, что школы начали отсеивать детей, которые учатся на тройки и не участвуют в олимпиадах. Также они стали якобы требовать, чтобы средний балл в аттестате был не ниже 4,5.

В Минпросвещения РФ при этом подчеркивали, что отказ в зачислении в 10-й класс при успешно сданном ОГЭ и полученном аттестате является нарушением права школьника на получение среднего общего образования, которое гарантируется конституцией.

Между тем в Москве начались резервные дни основного периода ЕГЭ. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на экзамены, которые продлятся до 9 июля. В этот период тесты сдают одиннадцатиклассники, пропустившие экзамены по уважительной причине, получившие "двойку" по обязательным предметам, а также выпускники прошлых лет.

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