В Минпросвещения назвали незаконным отказ в зачислении в 10-й класс при сданном ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Отказ в зачислении в 10-й класс при успешно сданном Основном государственном экзамене (ОГЭ) и полученном аттестате является нарушением права школьника на получение среднего общего образования, которое гарантируется Конституцией. Об этом в беседе с ТАСС напомнил эксперт Минпросвещения, руководитель Регионального центра развития студенческого самоуправления учреждений СПО Тульской области Роман Вепринцев.

Ранее СМИ сообщили, что в РФ стало сложнее поступить в 10-й класс. В частности, школы отсеивают детей, которые учатся на тройки. Также они стали якобы требовать, чтобы средний балл в аттестате был не ниже 4,5. Кроме того, ученик должен участвовать в олимпиадах.

Вепринцев указал на мнение юристов, которые посчитали подобные условия превышением полномочий школ и погоней за рейтингом.

"Если школа отказывает в универсальном классе, она нарушает закон", – подчеркнул эксперт Минпросвещения.

Ранее Владимир Путин поручил нарастить количество бюджетных мест в колледжах и вузах для связанных с биоэкономикой специальностей. Кабмину РФ нужно будет оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и при необходимости принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение.