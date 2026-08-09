European Aquatics заявила о праве РФ на проведение чемпионата Европы

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Россия имеет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом заявил президент Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силва.

"Они не смогли провести турнир в 2024 году, теперь это поменялось на 2028 год. Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейской федерацией, правительством Татарстана", – цитирует его ТАСС.

По словам Силвы, организация готова допустить россиян на турниры под своей эгидой с флагом и гимном после соответствующего разрешения со стороны государств-хозяев соревнований.

"Мы должны рассматривать разные случаи, но в общем решение уже принято. Если национальные правительства разрешат, все спортсмены будут участвовать без ограничений", – добавил он.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой. Данное решение распространяется на все возрастные категории. Таким образом, атлеты могут принимать участие в турнирах федерации в соответствии с действующими критериями и требованиями.

