Патриарх Кирилл наградил Хуснуллина медалью "Патриаршая благодарность"

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина церковной медалью "Патриаршая благодарность". Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Награда приурочена к 60-летию Хуснуллина, которое он отметил в 9 августа. В патриаршем поздравлении говорится, что медаль вручается "во внимание к заслугам и в связи со знаменательной личной датой".

"Признателен вам за взаимодействие с Русской православной церковью в осуществлении строительных и реставрационных проектов и надеюсь, что наше соработничество будет и впредь приносить добрые плоды", – сказал Кирилл.

Священнослужитель также отметил, что трудами Хуснуллина на благо Отечества тот вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие России и активно содействует реализации масштабных инфраструктурных и строительных проектов.

Ранее с днем рождения Хуснуллина поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что зампред правительства, как настоящий строитель, родился в профессиональный праздник.

Кроме того, градоначальник поблагодарил строителей за работу над ключевыми городскими объектами, в том числе за строительство станций метро, дорог и развязок.