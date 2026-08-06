Хуснуллин заявил о необходимости проработать ж/д выход к Индийскому океану

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

России необходимо рассмотреть возможность железнодорожного выхода к Индийскому океану на случай рисков в проливах Босфор и Ормуз. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что строительная отрасль страны сейчас нуждается в долгосрочном финансировании. По его словам, отрасль уже способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год.

Ранее стало известно, что первой линией высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург будут пользоваться около 40 миллионов человек. По словам Сергея Собянина, эта инфраструктура сократит время в пути, повысит комфорт, а также усилит туристические и культурные потоки.

Кроме того, по поручению Владимира Путина ВСМ будет развиваться в сторону Нижнего Новгорода и Казани.