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26 сентября, 05:56

Политика

В МИД РФ заявили, что страны Евросоюза замешаны в коррупции на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молчание Европы в ответ на коррупционные скандалы на Украине свидетельствует о том, что европейские политики сами вовлечены в эти схемы. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, из европейских столиц не последовало никаких заявлений, кроме одобрения того, что Украина расследования коррупции. Украина оказывает европейцам ценные услуги, осваивая бюджетные средства, которые в итоге могут превратиться в личные доходы политиков, отметил Мирошник.

"Те, кто Украину активно лоббирует и кто должен бы был посыпать себе голову пеплом и сказать: 'Слушайте, мы тут выманили из наших бюджетов десятки миллиардов евро, а на Украине их разворовали', помалкивают по этому поводу. Рыльце тоже в пушку, да?" – цитирует дипломата ТАСС.

Мирошник также заявил, что в коррупционных схемах участвуют даже главы европейских государств. Они теряют рейтинги и становятся ненавистны избирателям, но продолжают настойчиво добиваться новых траншей для Украины, заключил посол.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

По данным бюро, группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

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