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26 сентября, 07:18

Общество

Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире

Фото: ТАСС/AP/Sebastien Kitsa Musayi

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной, а ведомство принимает все меры для недопущения завоза инфекций в Россию. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Поповой, в ряде стран ситуация сложная, и граждане, возвращающиеся из таких поездок, нередко привозят с собой различные инфекции.

"В мире неспокойно, эпидемиологическая ситуация в разных странах разная и есть большое количество стран, где она напряженная. Гости из этих стран и наши граждане, которые уезжают туда отдохнуть или по делам, привозят значительное количество самых разных инфекций", – отметила она.

Глава ведомства подчеркнула, что Роспотребнадзор обеспечивает плотный контроль на государственной границе, чтобы минимизировать эпидемические риски внутри страны.

Ранее Попова сообщила, что пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне придется на новогодние праздники. Однако в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может сместиться на последнюю декаду декабря.

Между тем в Москве не выявлено штаммов гонконгского гриппа в текущем эпидсезоне. Эпидемиологическая обстановка в городе стабильная и соответствует сезону. После традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, число заболевших уже начало снижаться.

Москвичи могут вакцинироваться во всех поликлиниках, школах и мобильных пунктах

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