Уголовное дело возбудили после ЧП на Эльгинском месторождении в Якутии

Фото: MAX/"Следком Якутии"

Уголовное дело возбуждено в Якутии по факту гибели работников на Эльгинском угольном месторождении. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в MAX.

Инцидент произошел в Нерюнгринском районе. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В следственном управлении уточнили, что расследование продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Инцидент случился 26 сентября – при проведении сварочных работ на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливаются, прокуратура проводит проверку по факту случившегося.