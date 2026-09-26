Медведь напал на двоих мужчин в Бурятии

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Медведь напал на двух мужчин в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Об этом сообщила представитель районной администрации агентству РИА Новости.

Инцидент произошел 26 сентября. По словам представителя администрации, пострадавших доставили в больницу Улан-Удэ, а зверя ликвидировали на месте.

"Состояние пострадавших – средней степени тяжести", – уточнили в администрации, добавив, что медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников рассказал, что участившиеся случаи нападения медведей на людей связаны с изменением климата, ростом популяции и сокращением кормовой базы. Именно поэтому животные вынуждены расширять свой ареал обитания, уточнил он.

Ранее медведь убил 51-летнюю женщину в Красноярском крае, когда она вышла из дома на свой приусадебный участок в селе Вознесенка. Хищника застрелил сосед погибшей. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.

