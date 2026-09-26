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26 сентября, 11:01

Политика

В Госдуме нового созыва образуют 34 комитета и 4 постоянных комиссии

Фото: Москва 24/Анна Селина

В новом созыве Госдумы будут работать 34 комитета и четыре постоянные комиссии. Об этом сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Виктор Пинский.

"Также мы запросили информацию политических партий о регистрации фракций в Государственной думе, их будет пять", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, рабочая группа решила пригласить на первое пленарное заседание Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября в 10:00. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, повестка дня очень велика, поэтому важно как можно скорее возобновить функционирование ГД в новом составе.

По итогам выборов, прошедших в России с 18 по 20 сентября, партия "Единая Россия" получила 349 мандатов. Вместе с тем партия КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4 и "Родина" – 1.

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