Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы Госдумы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

Группа сформирована из числа избранных депутатов пропорционально количеству кандидатов, выдвинутых каждой партией, допущенной к распределению мандатов. В ее состав вошли представители пяти партий: от "Единой России" – девять депутатов, от КПРФ – два, от ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России" – по одному.

Рабочая группа подготовит проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы девятого созыва. Кроме того, она утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, а также подготовит предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и организации работы и Временного секретариата.

Владимир Путин ранее подписал указ о том, что первое заседание Госдумы девятого созыва состоится в следующую среду, 30 сентября, в 10:00. По итогам выборов, прошедших в России с 18 по 20 сентября, партия "Единая Россия" получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам.

Вместе с тем партия КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4 и "Родина" – 1. Всего в единый день голосования замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.