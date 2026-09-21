Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В поздравлении Лукашенко заявил, что беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное "Единой Россией" конституционное большинство в Госдуме стали достойным ответом на "циничные попытки извне дискредитировать кампанию и внести раскол в сплоченное российское общество".

Белорусский лидер подчеркнул, что итоги выборов убедительно показывают приверженность россиян курсу, определенному Путиным, на стабильное развитие России как державы, уверенной в своих силах, открытой к партнерству и сотрудничеству.

Лукашенко уверен, что обновленный состав Парламентского собрания союза Белоруссии и России, избранные высшие должностные лица субъектов РФ и депутаты всех уровней внесут значимый вклад в союзное строительство и реализацию интеграционной повестки. Кроме того, он пожелал Путину воплощения всех добрых намерений во славу отчизны.

С 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму девятого созыва и кампании в регионах. Всего проголосовали 62,6 миллиона россиян, явка составила 59,32%.

Предварительно, "Единая Россия" получила 57,83% голосов, лидировала в 208 одномандатных округах и может получить 355 мест. КПРФ набрала 13,81%, лидировала в пяти округах и получает 40 мест. ЛДПР с 8,98% победила в двух округах и может получить 25 мест, а "Новые люди" с 7,96% – 20 мест. "Справедливая Россия" пока имеет 4,96% и 4 места.

