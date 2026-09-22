Песков указал на противоречивые заявления Зеленского относительно конфликта

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Высказывания украинского президента Владимира Зеленского о продолжении или остановке конфликта не согласуются между собой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал слова Зеленского по вопросу перемирия, напомнив о том, что в ходе недавнего выступления президент Украины говорил о необходимости еще 40 дней для нанесения урона российской экономике.

"Здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом", – сказал Песков.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предположила, что представители администрации президента Дональда Трампа на ГА ООН встретятся с представителями России и Украины для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.

Однако в российском МИД уточнили, что Киев не предлагал Москве организовать встречу. Более того, в рабочем графике министра иностранных дел Сергея Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, нет встреч с представителями Украины.