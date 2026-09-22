Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 13:01

Политика

Песков указал на противоречивые заявления Зеленского относительно конфликта

Фото: kremlin.ru

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского о продолжении или остановке конфликта не согласуются между собой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал слова Зеленского по вопросу перемирия, напомнив о том, что в ходе недавнего выступления президент Украины говорил о необходимости еще 40 дней для нанесения урона российской экономике.

"Здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом", – сказал Песков.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предположила, что представители администрации президента Дональда Трампа на ГА ООН встретятся с представителями России и Украины для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.

Однако в российском МИД уточнили, что Киев не предлагал Москве организовать встречу. Более того, в рабочем графике министра иностранных дел Сергея Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, нет встреч с представителями Украины.

Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть

Читайте также


властьполитика

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика