В Москве выставили на торги коммерческое помещение в районе Лианозово

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На открытые торги выставлено коммерческое помещение свободного назначения в районе Лианозово, расположенное рядом со станцией метро "Алтуфьево". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Помещение площадью 286,8 квадратного метра находится на первом этаже многоквартирного дома на Новгородской улице. Среди преимуществ – отдельный вход, шаговая доступность метро, а также близость к одноименному парку и МКАД, что может способствовать стабильному потоку клиентов", – рассказал Пуртов.

Объект расположен в доме 38 на Новгородской улице. Прием заявок на участие в торгах завершится 14 октября, аукцион пройдет 23 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества Москвы.

Ранее в столичном районе Северное Тушино на открытые торги выставили два нежилых помещения свободного назначения. Объекты расположены на первом этаже дома 67а на улице Свободы. Площадь помещений – 169,9 и 188,4 квадратного метра, каждое имеет отдельный вход.

Кроме того, город выставил на торги 69 машино-мест в районе Фили-Давыдково. Парковочные места площадью от 13,3 до 16,6 квадратного метра находятся в подземном паркинге жилого дома по адресу Давыдковская улица, дом 10, вблизи станции метро "Славянский бульвар".