Медведь покалечил туриста из Москвы в Туве

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Медведь напал на туриста из Москвы, который приехал на рыбалку на реку Большой Енисей в Тоджинский район Тувы. Об этом сообщил ТАСС руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

По его словам, группа туристов отправилась на рыбалку в отдаленный район. На одного из мужчин напал зверь. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, однако у него вырваны мягкие ткани лица.

Салчак отметил, что в регионе действуют несколько строгих запретов, связанных с выходом медведей, но туристы их проигнорировали. В частности, распоряжение главы республики полностью запрещает проведение любых мероприятий на природе. В 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, который также запрещает нахождение людей в лесных массивах.

Кроме того, по всей республике действует особый противопожарный режим с полным запретом на разведение костров, а с 10 сентября начал действовать федеральный запрет на рыбалку.

"Несмотря на такие запреты, гости из Москвы как-то умудрились поехать туда на рыбалку, и такое несчастье случилось", – пояснил руководитель Госкомохотнадзора.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в Красноярском крае в 2026 году после нападений бурых медведей. В связи с этими случаями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").

В Архангельской области местные жители заметили медведицу с медвежонком посреди улицы в Новодвинске. Выезжавший на место профессиональный охотник должен был отпугнуть животное за пределы населенного пункта.