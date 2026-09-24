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24 сентября, 18:55

Политика

Си Цзиньпин заявил, что Китай направит в США двух панд в качестве символа дружбы

Фото: 123RF.com/raymoo

Китай отправит двух панд в США в качестве символа дружбы между странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Белом доме в преддверии переговоров с президентом Штатов Дональдом Трампом.

По словам китайского лидера, панды Пинпин и Фушуан приедут в зоопарк Атланты уже через несколько дней.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы достигать целей национального развития. По его словам, государства должны двигаться навстречу друг другу, содействуя формированию стабильных отношений, в которых преобладает сотрудничество, а разногласия находятся под контролем.

Председатель добавил, что неизменными остаются и искреннее стремление народов обеих стран к дружеским отношениям, а также общие ожидания международного сообщества в отношении КНР и Соединенных Штатов.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября. Трамп вместе с супругой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета.

Там постелили красную дорожку, по сторонам которой выстроились американские военные и члены делегации КНР. Председатель спустился по трапу, держа за руку первую леди Пэн Лиюань. Лидеры обменялись рукопожатием, затем несколько минут беседовали у самолета.

Визит главы КНР продлится до 25 сентября. В ходе поездки Си Цзиньпин обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире.

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