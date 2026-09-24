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24 сентября, 19:49

Общество

Тест-система для выявления возбудителя сыпного тифа разработана в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отечественную ПЦР-тест-систему, позволяющую обнаруживать маркеры возбудителя блошиного сыпного тифа, создали в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Поводом для разработки стала вспышка инфекции в США. Как уточнили в ведомстве, 22 сентября департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса зафиксировал 7 случаев заболевания, в шести из которых потребовалась госпитализация.

В Роспотребнадзоре отметили, что регулярно проводятся дератизационные мероприятия в жилых районах, а также на объектах торговли, общепита, мусоропереработки и транспортной инфраструктуры. Они направлены на уничтожение грызунов – переносчиков инфекции.

Блошиный сыпной тиф – тяжелая бактериальная инфекция. Симптомы обычно проявляются в течение одной-двух недель и включают лихорадку, головную боль, рвоту, сыпь, боль в мышцах и ломоту в теле.

СМИ отмечали, что рост заболеваемости в Лос-Анджелесе совпал с увеличением численности крыс в городе, которые могут распространять бактериальную инфекцию. Специалист по инфекциям Джеффри Клауснер из медицинской школы Университета Южной Калифорнии рассказал, что особую опасность заражения представляют ночлежки для бездомных. Кроме того, риск возникает при контакте с питомцами, например, уличными кошками.

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