Роспотребнадзор создаст новую тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ

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Роспотребнадзор готовит новую тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов острых респираторных вирусов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Сейчас в работе используется тест-система, рассчитанная на 25 вирусов. Как пояснила Попова, новая разработка позволит расширить этот перечень. По ее словам, важно, чтобы тест-система выявляла не только вирусы, но и бактерии.

"Это непростая задача, но мы ее решаем. И вот этот путь позволяет проверить сразу большой спектр возбудителей", – цитирует Попову РИА Новости.

Кроме того, специалисты ведомства разрабатывают новые тесты, которые дают результат уже через час. Попова добавила, что в Роспотребнадзоре создана плотная система мониторинга за ситуацией в разных странах мира, чтобы иметь средства диагностики для всех особо опасных и опасных инфекций.

Ранее Роспотребнадзор назвал стабильной эпидемическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве. В ведомстве напомнили, что грипп опасен для всех возрастных групп, в том числе для пожилых людей. Основным средством профилактики гриппа в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию.

При этом Попова предупредила, что уже во второй декаде сентября в России начнется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Причина кроется в резком увеличении контактов, так как дети возвращаются в школы и сады, взрослые выходят с отпусков, а пик перемещений приходится на конец августа.