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11 сентября, 23:44

Происшествия

Число погибших в ДТП под Архангельском увеличилось до 13

Фото: МАХ/"Прокуратура Архангельской области и НАО"

Число погибших в аварии с микроавтобусом, "КамАЗом" и легковушкой в Архангельской области выросло до 13 человек, среди них есть несовершеннолетние. Об этом сообщило агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

По предварительным данным, микроавтобус при выполнении обгона легкового автомобиля столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом. Все автомобили оказались в кювете. Общее число пострадавших в данный момент уточняется.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших. Он сообщил, что к семьям уже направлены психологи.

ДТП в Холмогорском районе произошло вечером 11 сентября. На трассе столкнулись микроавтобус, "КамАЗ" и легковой автомобиль. Следователи устанавливают причины аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Минздрава региона, семеро пострадавших были доставлены в больницы Архангельска. Еще одному раненому помощь оказана амбулаторно. В свою очередь, областная прокуратура проверит дорожное покрытие на месте аварии.

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