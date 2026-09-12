Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 05:57

Общество

В ОП предложили перевести школы в России на пятидневную учебную неделю

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские школы необходимо полностью перенести на пятидневную учебную неделю, а учеба по субботам должна стать факультативной и проводиться только по желанию учеников. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Вижу необходимость перехода на пятидневную учебную неделю. А учеба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников. И странно, что у нас в основном у всех пятидневная рабочая неделя, но у некоторых школьников бывают шестидневки", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Гриб отметил, что у школьника должно быть время на личные дела и самореализацию. Кроме того, по его словам, ребенку после учебы необходимо восстанавливаться, в пользу этого высказываются психологи и медики.

В некоторых школах России сохраняется шестидневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. Решение о введении шестидневки каждая образовательная организация принимает самостоятельно.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал школьных учителей не проводить контрольные работы по четвергам, так как работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Он добавил, что пик работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду.

Однако семейный психолог Галина Рейнталь подчеркнула, что вред контрольных работ по четвергам не подтвержден научными исследованиями. По словам специалиста, работоспособность обучающихся может меняться в течение учебной недели. При этом российские наблюдения показывают, что вторник и среда – самые благоприятные дни для интеллектуальной нагрузки.

В московских школах планируют внедрить электронные учебники

Читайте также


образованиеобщество

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика