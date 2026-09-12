В ОП предложили перевести школы в России на пятидневную учебную неделю

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские школы необходимо полностью перенести на пятидневную учебную неделю, а учеба по субботам должна стать факультативной и проводиться только по желанию учеников. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Вижу необходимость перехода на пятидневную учебную неделю. А учеба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников. И странно, что у нас в основном у всех пятидневная рабочая неделя, но у некоторых школьников бывают шестидневки", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Гриб отметил, что у школьника должно быть время на личные дела и самореализацию. Кроме того, по его словам, ребенку после учебы необходимо восстанавливаться, в пользу этого высказываются психологи и медики.

В некоторых школах России сохраняется шестидневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. Решение о введении шестидневки каждая образовательная организация принимает самостоятельно.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал школьных учителей не проводить контрольные работы по четвергам, так как работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Он добавил, что пик работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду.

Однако семейный психолог Галина Рейнталь подчеркнула, что вред контрольных работ по четвергам не подтвержден научными исследованиями. По словам специалиста, работоспособность обучающихся может меняться в течение учебной недели. При этом российские наблюдения показывают, что вторник и среда – самые благоприятные дни для интеллектуальной нагрузки.