Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взять под контроль данный населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки "Центр".

Ранее российская армия взяла под контроль Новогришино в ДНР и Зоревку в Запорожской области. Первый населенный пункт удалось освободить благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Зоревку смогли взять под контроль в течение суток подразделения группировки войск "Восток". В Минобороны РФ уточнили, что бойцы продолжают наступление на данном направлении.

