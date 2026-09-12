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12 сентября, 11:27

Мэр Москвы

Собянин: участниками проекта "Учебный день в музее" стали полмиллиона школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Учебный день в музее" стал частью городской образовательной системы Москвы. За девять лет в нем поучаствовали более 500 тысяч школьников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"В музеях ребята учатся исследовать, работать с информацией, делать выводы и применять знания на практике" – отметил градоначальник.

В 2025–2026 учебном году проект объединил больше 320 школ и 100 тысяч учеников. Ребята провели свыше четырех тысяч учебных дней на 46 площадках. Самыми популярными оказались Музей космонавтики, Московский зоопарк и Музей спорта.

Программы для занятий разрабатывают методисты Института развития профильного обучения МГПУ, учителя и сотрудники музеев. Город организует для участников бесплатные автобусы.

С сентября к проекту присоединилась площадка Музея М. А. Булгакова на Большой Пироговской. Кроме того, Биокластер – проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева – представил новую образовательную программу. Школьники будут исследовать свойства меда, воска и прополиса, а также изучать особенности строения и движений насекомых.

Принять участие в проекте может любая школа Москвы. Регистрация занятий на первую половину 2026–2027 учебного года уже открыта.

Ранее сообщалось, что в прошлом учебном году свыше 700 тысяч столичных школьников и студентов посетили более 1,4 тысячи федеральных и городских музеев. В частности, выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" посетили более 120 тысяч юных жителей столицы.

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