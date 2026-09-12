NDTV: для Путина в Нью-Дели приготовили шоколадных матрешек

Фото: ТАСС/Александр Казаков

В Нью-Дели подготовили для Владимира Путина шоколадных матрешек и традиционные индийские сладости в честь его приезда на саммит БРИКС. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей гостиницы.

По данным телеканала, кондитеры создали шоколадных матрешек, символизирующих российское культурное наследие, традиции, единство и преемственность, а также шоколадную композицию с изображением архитектурных достопримечательностей России.

Повара приготовили тхали, дополнив его традиционными индийскими сладостями, а также шоколадными конфетами, ароматизированными кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, тем самым почтив обе культуры.

На опубликованной фотографии представлены пять матрешек разного размера с цветочными узорами, композиция с надписью Moscow и сладкое оформление с эмблемой саммита БРИКС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что за годы работы Путина на посту президента РФ иностранные лидеры преподносили ему разные подарки.

В числе самых необычных – собаки, лошади и автомобиль. Также российскому лидеру дарили книги, антикварные предметы и работы местных мастеров.