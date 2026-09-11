Моди подарил Путину "Тируккурал" на русском языке

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил Владимиру Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тируккурал" на русском языке.

Моди передал подарок в самом начале беседы на полях саммита БРИКС. Он рассказал, что книга была написана в Индии две тысячи лет назад великим писателем Тируваллуваром. По словам премьера, автор рассуждал о человеческой жизни, сострадании и управлении.

"Эту книжку мы перевели на русский язык. Эта книжка поможет нам улучшить наши человеческие связи между нашими двумя странами", – обратился Моди к российскому лидеру.

Путин поблагодарил за подарок и особо отметил слова индийского премьера о развитии связей двух государств.

В декабре 2025 года Моди уже дарил Путину копию древнеиндийского эпоса "Бхагавадгита" на русском языке во время визита российского лидера в Индию.

Путин прилетел в Индию 11 сентября. Российского президента на авиабазе Палам встретил глава индийского МИД Кирти Вардан Сингх. Также была выстроена рота почетного караула.

В ходе рабочего визита, который продлится с 11 по 13 сентября, Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, а также проведет встречи в рамках данного мероприятия. В Кремле заявляли, что поездка Путина в Индию будет иметь большое значение для развития двусторонних контактов.