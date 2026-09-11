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11 сентября, 15:14

Экономика

Набиуллина заявила о необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В России необходимо сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.

Она указала, что совет обсуждал сохранение ставки и содержательно не обсуждал ее снижение. Глава регулятора подчеркнула, что проинфляционные риски в российской экономике лишь возросли. Ускорение роста цен летом произошло главным образом из-за ситуации с топливом, что сказалось на широком ряде товаров и услуг.

"Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию", – сказала Набиуллина.

Кроме того, сохраняется высокая склонность населения к сбережению, а рост производительности труда все еще отстает. В это же время рост экономики складывается в рамках прогноза Банка России в 0–1%, это подтверждают данные за первое полугодие и оперативные индикаторы третьего квартала.

При этом регулятор ожидает возобновления устойчивого снижения инфляции. Это произойдет по мере того, как эффекты от временного сокращения производственных возможностей будут сходить на нет при условии, что рост совокупного спроса будет оставаться сдержанным.

"Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнения мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании", – резюмировала Набиуллина.

11 сентября Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября. При этом в Госдуме допустили, что к концу текущего года ставка может опуститься до 13,5%.

Ключевая ставка третий месяц остается на уровне 14%

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