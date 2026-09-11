В ГД допустили снижение ключевой ставки до 13,5% к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центробанк России не будет резко снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях, однако к концу 2026 года она может опуститься до 13,5%, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Допускаю, что к концу года, на двух ближайших заседаниях совета директоров, Банк России снизит по 0,25 процентного пункта", – приводит его слова РИА Новости.

Аксаков также прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку. Он назвал его ожидаемым, поскольку инфляционные процессы в последнее время ускорились.

В пятницу, 11 сентября, Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В регуляторе отметили, что российская экономика растет умеренными темпами, однако существенно усилилось ценовое давление. Устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год.

В ЦБ добавили, что в базовом сценарии годовая инфляция в 2026-м составит от 6 до 7%, но в следующем году она должна вернуться к 4% и находиться на целевых значениях.