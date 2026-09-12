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Происшествия

Нефтепровод в Саудовской Аравии был атакован беспилотниками из Ирака

Фото: 123RF.com/aapsky

Нефтепровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии подвергся атаке нескольких беспилотников, запущенных с территории Ирака. Об этом говорится в заявлении МИД королевства.

Удары были нанесены по участкам трубопровода в районах Эр-Рияда и Медины. В МИД отметили, что в результате атаки есть пострадавшие и нанесен определенный ущерб, последствия которого в настоящее время устраняются.

В ведомстве подчеркнули, что Саудовская Аравия пошла навстречу просьбам Ирака о проведении собственного расследования и не стала наносить ответные удары по иракской территории.

В свою очередь, правительство Ирака осудило нападение на объект в королевстве и заявило о неприятии любых актов агрессии, угрожающих безопасности и стабильности Саудовской Аравии. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился провести срочное расследование обстоятельств атаки и выявить стоящие за ней стороны.

Багдад также высоко оценил позицию Эр-Рияда и его конструктивную реакцию на усилия Ирака по урегулированию ситуации.

По данным агентства INA, аз-Зейди уже снял с должности командующего оперативным командованием провинции Майсан. Это решение было принято после подтверждения данных о том, что атаки на Саудовскую Аравию были совершены из района, расположенного в этой провинции.

В начале августа йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар дроном по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что атака стала ответом на нарушение саудовскими беспилотниками воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа.

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