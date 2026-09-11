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11 сентября, 22:21

Происшествия

Прокачка нефти по нефтепроводу около Эр-Рияда приостановлена после ударов

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток – Запад" приостановлена после нескольких ударов по нему. Об этом в соцсети Х сообщило министерство энергетики Саудовской Аравии.

Инцидент произошел в районах Эр-Рияда и Медины. Прокачка нефти остановлена в качестве меры предосторожности.

Как уточнили в ведомстве, в результате ударов есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь. Аварийные службы и специализированные технические бригады уже приступили к работе.

Ранее йеменские хуситы ударили баллистическими ракетами и БПЛА по позициям саудовских сил в районе города Моха и провинции Мариб в Йемене. Целями стали склады оружия и штабы военных. Как рассказали мятежники, после атак есть десятки убитых и раненых, в том числе среди саудовцев.

Новости мира: объекты нефтедобывающей компании в Саудовской Аравии подверглись ударам

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