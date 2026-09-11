Футболисты столичной "Родины" уступили "Крыльям Советов" в матче РПЛ

Фото: телеграм-канал "ПФК "Крылья Советов"

Московский футбольный клуб "Родина" уступил самарским "Крыльям Советов" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:2.

Забитыми мячами у соперников отметились Мартин Крамарич (64-я минута) и Кирилл Столбов (88-я). Единственный гол "Родины" на счету Ивана Тимошенко, отличившегося на 59-й минуте.

Для москвичей это поражение стало четвертым подряд. Ранее команда уступила на выезде московскому "Динамо" (1:3) и махачкалинскому "Динамо" (0:2), а также проиграла дома калининградской "Балтике" (0:3).

После восьми сыгранных туров клуб располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 4 очка. В следующем туре, 16 сентября, "Родина" примет на своем поле казанский "Рубин".

Ранее сообщалось, что первый после реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова матч запланирован на 23 октября. Сейчас согласовывается дата. Помимо спортивных мероприятий, на стадионе запланировано вручение ежегодной награды "За верность футболу".