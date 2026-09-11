Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 21:10

Спорт

Футболисты столичной "Родины" уступили "Крыльям Советов" в матче РПЛ

Фото: телеграм-канал "ПФК "Крылья Советов"

Московский футбольный клуб "Родина" уступил самарским "Крыльям Советов" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:2.

Забитыми мячами у соперников отметились Мартин Крамарич (64-я минута) и Кирилл Столбов (88-я). Единственный гол "Родины" на счету Ивана Тимошенко, отличившегося на 59-й минуте.

Для москвичей это поражение стало четвертым подряд. Ранее команда уступила на выезде московскому "Динамо" (1:3) и махачкалинскому "Динамо" (0:2), а также проиграла дома калининградской "Балтике" (0:3).

После восьми сыгранных туров клуб располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 4 очка. В следующем туре, 16 сентября, "Родина" примет на своем поле казанский "Рубин".

Ранее сообщалось, что первый после реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова матч запланирован на 23 октября. Сейчас согласовывается дата. Помимо спортивных мероприятий, на стадионе запланировано вручение ежегодной награды "За верность футболу".

Читайте также


спорт

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика