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11 сентября, 21:54

Общество

Зарплата разработчиков в Москве достигла порядка 400 тыс руб в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отрасль информационных технологий остается одной из самых высокооплачиваемых в Москве: разработчики могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба центра "Профессии будущего".

По данным агрегированной базы центра, для IT-специалистов в Москве открыто более 30 тысяч вакансий. Наибольшим спросом пользуются программисты и разработчики, системные администраторы, тестировщики программного обеспечения, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности.

Уровень дохода зависит от должности и квалификации. Директор по информационным технологиям может получать свыше 500 тысяч рублей в месяц, а инженеры по инфраструктуре, архитекторы баз данных и специалисты по информационной безопасности – около 300 тысяч рублей.

IT-отрасль уступает по динамике доходов только транспорту, строительному комплексу, промышленности и сфере услуг. Как отметил руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов, сфера остается привлекательной для карьерного старта благодаря гибкому графику, удаленному формату работы и конкурентоспособным зарплатам.

Освоить востребованные IT-специальности москвичи могут в центре "Профессии будущего", где представлено свыше 75 коротких программ обучения. Программы отрасли входят в топ-5 самых популярных направлений. После завершения курсов карьерные наставники центра помогают с трудоустройством.

Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные тренинги по поиску работы и запуску бизнеса. Участникам будут доступны занятия по самопрезентации, трудовому праву, финансовой грамотности и работе с нейросетями. Мероприятия организуют центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа".

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