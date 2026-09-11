Автовладельцев на воссоединенных территориях РФ могут освободить от части платежей

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Жители воссоединенных территорий России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины. Такой проект постановления правительства подготовило МВД.

Льготы распространятся на владельцев транспортных средств, зарегистрированных не позднее 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях. Регистрация таких машин будет проводиться без дополнительных финансовых обременений.

Помимо освобождения от платежей, проект также предусматривает отмену обязательной оценки соответствия транспорта требованиям технического регулирования. Автовладельцам не потребуется предоставлять диагностические карты и таможенные документы.

Как отметили в ГИБДД, указанные меры направлены на обеспечение законных прав владельцев таких транспортных средств по их эксплуатации.

В целом документ определяет случаи предоставления государственных услуг по регистрации транспорта для граждан и организаций, проживающих или ведущих деятельность на территориях воссоединенных российских регионов.

Ранее Верховный суд России вынес решение, что водитель не может быть лишен прав за управление в нетрезвом виде, если его личность не подтверждена документами.

Основанием для разбирательства стал инцидент с жителем Новосибирска. Сотрудники ГИБДД остановили его Toyota, мужчина за рулем демонстрировал признаки алкогольного опьянения. Он не имел при себе документов, но представился Дмитрием Шелухиным. Позже выяснилось, что фактически машиной управлял его двоюродный брат.