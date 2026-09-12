Шесть человек погибли в лобовом столкновении двух авто в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Амурская полиция"

Два автомобиля столкнулись на трассе в Тамбовском округе Амурской области. В результате случившегося погибли шесть человек, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла на 41-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка. Из-за выезда на встречную полосу столкнулись автомобили Toyota и Infiniti. Последний в результате столкновения загорелся.

Четыре человека погибли на месте аварии. Двоих пассажиров автомобиля Toyota доставили в больницу, однако позже они также скончались. На месте ДТП работает оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще одно смертельное ДТП произошло до этого в Архангельской области. Предварительно, микроавтобус при выполнении обгона легкового автомобиля столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом.

В результате аварии погибли 13 человек, среди них есть несовершеннолетние. Общее число пострадавших уточняется. Семеро из них были доставлены в больницы Архангельска. Еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.

По факту ДТП возбудили два уголовных дела. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится детальный осмотр места ДТП, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.