12 человек погибли в ДТП с "КамАЗом" и микроавтобусом в Архангельской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Архангельской области произошло массовое ДТП, в котором погибли 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Авария произошла в Холмогорском районе. На дороге столкнулись микроавтобус, грузовик "КамАЗ" и легковой автомобиль.

Как добавляет РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону, среди погибших есть ребенок. Кроме того, пострадали еще 8 человек.

Подробности о произошедшем в настоящий момент уточняются.

Ранее 3 человека погибли в результате столкновения легковушки и автобуса в Курской области. ДТП произошло на 21-м километре автодороги Фатеж – Дмитриев Железногорского района.

Правоохранители приступили к выяснению причин и обстоятельств произошедшего. По итогам действиям участников будет дана правовая оценка.