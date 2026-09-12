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12 сентября, 04:47

Политика

Журналист Карлсон заявил, что Москва намного лучше Нью-Йорка

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва намного лучше Нью-Йорка, и рассказал о нападках за рассказы о российской столице. Об этом он сообщил в интервью RT.

"Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал", – сказал Карлсон.

Журналист также признался, что после того, как начал рассказывать правду о Москве, он начал подвергаться регулярным нападкам.

"На меня за эти слова постоянно нападали, но ведь это просто правда... Я ничего не выдумывал, просто видел своими глазами и об этом рассказывал", – пояснил он.

Ранее Карлсон рассказал, что граждан США арестовывают, когда они возвращаются домой из России. По его словам, американцев настойчиво отговаривают от поездок в РФ. Журналист добавил, что сам планировал приехать в Россию зимой, но столкнулся с некоторыми трудностями.

Такера Карлсона восхитило московское метро

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