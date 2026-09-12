СК возбудил два уголовных дела после ДТП с автобусом под Архангельском

Фото: МАХ/"Следком"

Следователи возбудили два уголовных дела по факту ДТП с микроавтобусом, "КамАЗом" и легковушкой в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дела были возбуждены по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится детальный осмотр места ДТП, устанавливаются и допрашиваются очевидцы. Фактическая скорость авто перед столкновением, механизм и технические причины ДТП будут установлены экспертным путем.

По уголовным делам назначены все необходимые судебные экспертизы. Сотрудники СК также выяснят обстоятельства организации пассажирской перевозки и соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании транспортных услуг.

ДТП в Холмогорском районе произошло вечером 11 сентября. На трассе столкнулись микроавтобус, "КамАЗ" и легковой автомобиль. Предварительно, микроавтобус при выполнении обгона легкового автомобиля столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом. Все автомобили оказались в кювете.

В результате аварии погибли 13 человек, среди них есть несовершеннолетние. Общее число пострадавших в данный момент уточняется. Семеро из них были доставлены в больницы Архангельска. Еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.